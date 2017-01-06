NOAA National Weather Service “Special Weather Statement”

…NEXT WINTER STORM WILL IMPACT THE AREA STARTING SATURDAY
MORNING CONTINUING THROUGH SUNDAY NIGHT…
SNOW WILL DEVELOP OVER CENTRAL OREGON SATURDAY MORNING AND SPREAD
INTO NORTHERN OREGON AND SOUTHERN WASHINGTON BY LATE AFTERNOON.
THE FIRST WAVE OF SNOW WILL BRING A GENERAL 1 TO 4 INCHES FOR
MUCH OF THE REGION BY LATE SATURDAY EVENING. THERE SHOULD BE A
BRIEF LULL IN THE ACTIVITY LATE SATURDAY EVENING…THEN ANOTHER
ROUND OF HEAVIER PRECIPITATION MOVES IN SATURDAY NIGHT THROUGH
SUNDAY. THIS WILL BRING PERIODS OF SNOW SUNDAY MORNING..CHANGING
INTO A WINTRY MIX OF SNOW…SLEET…FREEZING RAIN AND RAIN BY
SUNDAY AFTERNOON. THE PRECIPITATION SHOULD TAPER OFF BY SUNDAY
NIGHT FOR MOST LOCATIONS.
THIS WEATHER SYSTEM HAS THE POTENTIAL TO BRING SIGNIFICANT SNOW
AND/OR ICE ACCUMULATIONS TO MUCH OF THE AREA. THIS WILL LIKELY
HAVE A LARGE AND ADVERSE IMPACT ON WEEKEND TRAVEL FOR EASTERN
OREGON AND WASHINGTON. PLEASE CHECK THE LATEST FORECAST AND STAY
ALERT FOR ANY WINTER WEATHER HEADLINES THAT MAY BE ISSUED AS THE
EVENT DRAWS CLOSER.