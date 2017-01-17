National Weather Service predicts freezing rain in the Gorge

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE PENDLETON OR
1100 PM PST MON JAN 16 2017
…FREEZING PRECIPITATION LIKELY MONDAY NIGHT INTO WEDNESDAY…
.A PACIFIC STORM SYSTEM WILL AFFECT THE INTERIOR NORTHWEST
TONIGHT THROUGH MIDWEEK. WARMER AIR RIDING OVER THE RESIDUAL
ARCTIC AIRMASS WILL RESULT IN A POTENTIAL FOR FREEZING RAIN AND
SLEET WEDNESDAY AND WEDNESDAY NIGHT.
ORZ041-WAZ024-171400-
/O.EXA.KPDT.WS.A.0004.170117T1800Z-170118T1500Z/
EAST COLUMBIA RIVER GORGE OF OREGON-
EASTERN COLUMBIA RIVER GORGE OF WASHINGTON-
INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS…ARLINGTON…THE DALLES…
WHITE SALMON
1100 PM PST MON JAN 16 2017
…WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM 10 AM PST TUESDAY THROUGH
WEDNESDAY MORNING…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PENDLETON HAS ISSUED A WINTER
STORM WATCH…WHICH IS IN EFFECT FROM 10 AM PST TUESDAY THROUGH
WEDNESDAY MORNING.
* LOCATIONS…ARLINGTON…THE DALLES…WHITE SALMON.
* ICE ACCUMULATIONS…UP TO ONE HALF OF AN INCH.
* SNOW ACCUMULATIONS…LESS THAN 2 INCHES OF SLEET.
* TIMING…A LIGHT WINTERY MIX OF SLEET AND FREEZING RAIN WILL
OCCUR LATE TUESDAY MORNING. STEADY FREEZING RAIN AND POSSIBLE
SLEET WILL OCCUR TUESDAY NIGHT. TRANSITION TO MAINLY RAIN WILL
BE WEDNESDAY MORNING.
* IMPACTS…ICE WILL MAKE ROADWAYS HAZARDOUS. ICE ACCUMULATIONS
MAY CAUSE DOWNED TREE LIMBS AND POWER LINES.
* WINDS…EAST WINDS AROUND 5 MPH.
* TEMPERATURES…IN THE UPPER 20S TO LOWER 30S.
* SNOW LEVEL…2000 FEET RISING TO ABOVE 3000 FEET.
* WEB PAGE: FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA VISIT
HTTP://WWW.WRH.NOAA.GOV/MAP/?WFO=PDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW…SLEET…OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.